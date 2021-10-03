صحيفة: طائرات عسكرية صينية تستقر في قاعدة "باغرام" الأفغانية... صورة وفيديو

كتبت الديلي ميل منشورها، نقلاً عن مصادرها الخاصة، منوهة إلى أن الطائرات العسكرية ظهرت في قاعدة "باغرام" الجوية، كما تمت استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية في الوقت نفسه.
'Military' planes are spotted landing at Bagram airbase in Afghanistan https://t.co/KyqY4ZbbUw— Daily Mail Online (@MailOnline) October 3, 2021
وأضافت الصحيفة: "وفقًا لتقارير غير مؤكدة، قد يكون الصينيون هم الذين احتلوا المعقل السابق للولايات المتحدة".
Nearly two months after the withdrawal of foreign troops from #Afghanistan, Bagram Air Base has apparently reactivated. It is not clear who activated this site. The new government, however, has denied reports of Chinese presence at the base.— Hadi Sahar (@HadiSahar2) October 3, 2021
Video: @FarshadDaryosh pic.twitter.com/euO5ZrU8vW
وأشارت الصحيفة إلى أن ظهور الكثير من الأدلة على شبكات التواصل الاجتماعي لإقلاع وهبوط عدة طائرات عسكرية في القاعدة الجوية.
تتكهن صحيفة "ديلي ميل" بأن الجيش الصيني يتمركز في القاعدة الجوية، خاصة وأن مدير البرنامج الصيني في معهد ستيمسون للأبحاث، يونغ سونغ، قال مؤخرًا:
إن الصين "ستحتل بكل سرور باغرام وتستولي على أي معدات متبقية من الولايات المتحدة".
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