ما هي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟... تعرف على أهم 3 معاهدات نووية في العالم

تتواصل الجهود العالمية لتفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعتها 3 دول نووية بينها روسيا، وترفض الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة عليها، وهو ما جعلها واحدة من أبرز القضايا العالمية، التي تم تناولها خلال اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما هي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟

وبينما قالت بوني جينكينس، نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، الخميس، إن واشنطن تدعم المعاهدة رغم أنها لم تصدق عليها، أكدت الصين، أمس الجمعة، أنها لن تكون عقبة أمام بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، في حين قالت روسيا إن السبب في عدم دخولها حيز التنفيذ هو عدم تصديق بعض الدول عليها، في إشارة إلى 8 دول بينها الولايات المتحدة.

هي معاهدة دولية هدفها فرض حظر شامل على جميع التجارب النووية على سطح الأرض أو في الغلاف الجوي أو حتى تحت الماء.

وتحمل هذه المعاهدة اسم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ويرمز إليها اختصارا بـ "سي تي بي تي".

ما أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟

تكمن أهمية المعاهدة في أن تطبيقها يمنع أي دولة لا تمتلك أسلحة نووية من إجراء تجارب لامتلاك أول قنبلة نووية، كما أنها تمنع الدول النووية من تطوير قنابل نووية أكثر تطورا.

ويضاف إلى ذلك ستسهم المعاهدة في الحد من الأضرار المرتبطة بإجراء التجارب النووية سواء على الإنسان أو النباتات أو الحيوانات.

ما هو عدد التجارب النووية التي شهدها العالم منذ 1945؟

خلال الفترة من 1945 حتى 1996، تم إجراء أكثر من 2000 تجربة نووية في العالم، منها أكثر من ألف تجربة نووية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

وأجرى الاتحاد السوفيتي أكثر من 700 تجربة نووية وأجرت فرنسا أكثر من 200 تجربة نووية، بينما أجرت الصين 45 تجربة وبريطانيا 45 تجربة.

متى تم توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟

في سبتمبر/ أيلول عام 1996، وقعت نحو 180 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكن لم يتم التصديق عليها من قبل عدد من الدول النووية، الموقعة عليها، وهو ما يعني عدم دخولها حيز التنفيذ.

هل تم إجراء تجارب نووية بعد توقيع المعاهدة؟

منذ عام 1996، قامت كل من الهند وباكستان بإجراء تجارب نووية عام 1998، كما قامت كوريا الشمالية بسلسلة تجارب نووية خلال الفترة من 2006 حتى 2017.

ما هو عدد الدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟

وقعت على المعاهدة عندما تم إبرامها في تسعينيات القرن الماضي 185 دولة، لكن لم تصدق عليها سوى 170 دولة فقط، بينها 3 دول نووية هي روسيا وبريطانيا وفرنسا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الموقعة على المعاهدة دون المصادقة عليها، رغم أنها دولة نووية، وهو ما يعني عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

لماذا تعيق أمريكا تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟

تنص المعاهد على أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بتوقيع ومصادقة 44 دولة تمتلك التكنولوجيا النووية.

وبحسب تقرير عن المعاهدة، فإن 8 دول من بين الدول الـ 44 الموقعة على المعاهدة لم تصدق عليها.

ما هي الدول التي لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟

يقول تقرير عن المعاهدة، أعده الموقع الرسمي لها، إن عدد الدول التي لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هو 26 دولة، لكن ما يعيق سريان المعاهدة، هي عدم توقيع أو عدم تصديق الدول الثمانية، التي تمتلك التكنولوجيا النووية، وهي:

الولايات المتحدة الأمريكية... وقعت في 1996 ولم تصادق عليها.

الصين... وقعت في 1996 ولم تصادق عليها.

إسرائيل... وقعت في 1996 ولم تصادق عليها.

الهند... لم توقع على المعاهدة ولم تصادق عليها.

باكستان... لم توقع على المعاهدة ولم تصادق عليها.

إيران... وقعت في 1996 ولم تصادق عليها.

مصر... وقعت في 1996 ولم تصادق عليها.

كوريا الشمالية... لم توقع على المعاهدة ولم تصادق عليها.

ما هي الدول النووية التي صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟

روسيا: وقعت على المعاهدة في 1996 وصادقت عليها عام 2000.

فرنسا: وقعت على المعاهدة في 1996 وصادقت عليها عام 1998.

بريطانيا: وقعت على المعاهدة في 1996 وصادقت عليها عام 1998.

أين يقع مقر مسؤولي اللجنة التحضيرية للمعاهدة؟

يوجد مقرها في فيينا تحت اسم اللجنة التحضيرية الخاصة بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك لأنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وتضم اللجنة نحو 260 موظفا من أكثر من 70 دولة حول العالم، ولها سكرتير تنفيذي هو روبرت فلويد.

متى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ؟

تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوما على مصادقة جميع الدول الـ 44 التي تمتلك تكنولوجيا نووية سواء كانت مفاعلات نووية عسكرية أو حتى مفاعلات أبحاث، على المعاهدة، وتوثيق مصادقتها لدى الأمم المتحدة، بحسب تقرير عن المعاهدة، لموقع "أرمز كونترول" الأمريكي.

ما هو اليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية؟

هو يوم تم اعتماده بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، ويوافق اليوم الذي تم فيه إغلاق موقع الاختبارات النووية السوفيتية في كازاخستان عام 1991.

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ما هو الفرق بين معاهدة "حظر التجارب النووية" ومعاهدة "حظر الأسلحة النووية" ومعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية"؟

هي 3 معاهدات جميعها تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، أقدمها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تم تفعيلها منذ 1970، وتلاها مبادرة حظر التجارب النووية، التي وقعتها 185 دولة عام 1996، ولم تدخل حيز التنفيذ، وآخرها مبادرة حظر الأسلحة النووية، التي أعلنت الأمم المتحدة دخولها حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2021.

معاهدة عدم الانتشار النووي:

دخلت حيز التنفيذ في 1970، ووصل عدد الدول الموقعة عليها إلى 191 دولة، بحسب تقرير نشره الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتلزم المعاهدة الدول غير النووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو اقتناء السلاح النووي أو أي من مكوناته.

كما تلزم الدول النووية الموقعة عليها بعدم مساعدة دول أخرى على امتلاك السلاح النووي.

ويتم تعريف الدول النووية في المعاهدة بأنها الدول التي حصلت على السلاح النووي قبل عام 1967.

ووقعت على المعاهدة الدول النووية الخمس الرئيسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية:

تحظر إجراء أي اختبارات نووية مستقبلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم توقيع 8 دول من الدول المالكة للتكنولوجيا النووية عليها.

وقعت عليها 3 دول نووية هي روسيا وبريطانيا وفرنسا، ولم توقع عليها الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

معاهدة حظر الأسلحة النووية:

تحظر على الدول الموقعة عليها اختبار أو امتلاك الأسلحة النووية أو تخزينها، ودخلت حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2021، بعدما صادقت عليها 50 دولة، وفقا لتقرير عن المعاهدة نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

لم توقع عليها الدول النووية الرئيسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

ما هو عدد الدول النووية في العالم؟

يوجد في العالم 9 دول نووية، 5 منها تعترف رسميا بامتلاكها أسلحة نووية، وتوقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، بينما توجد 4 دولة تمتلك أسلحة نووية ولا تعترف بذلك رسميا هي كوريا الشمالية وإسرائيل والهند وباكستان.

© Sputnik . M.Hassan 11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي

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