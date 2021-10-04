الدفاع التايوانية: القوات الجوية الصينية ترسل رقما قياسيا من الطائرات الحربية إلى الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نشرت ما يقرب من 40 طائرة حربية واستطلاع في تايوان.

وبذلك، وصل نشاط سلاح الجو في جيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من الجزيرة إلى مستويات قياسية، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع التايوانية.

نشر ممثلو الوزارة بيانين حول دخول طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي للجزيرة.

يقول البيان الأول: "في ليل 2 أكتوبر/تشرين الأول، أرسل جيش التحرير الشعبي 12 مقاتلة من طراز Shenyang J-16 وست مقاتلات من طراز سو-30 وطائرة واحدة للإنذار المبكر والسيطرة KJ-500 إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في الجزيرة"، حسب موقع "بوليت روس".

وأشار التقرير الثاني إلى أن أربع مقاتلات من طراز سو-30 و 14 من مقاتلات Shenyang J-16 متعددة المهام وطائرتان Y-8 المضادة للغواصات شوهدت بالقرب من تايوان خلال النهار في 2 أكتوبر.

أيضًا، في 1 أكتوبر، تم تحديد 38 طائرة تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان، أي أقل من 2 أكتوبر بطائرة واحدة، حسبما أفادت وزارة الدفاع التايوانية.