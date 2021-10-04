الدفاع الروسية تنشر 12 نظاما ليزريا بصريا للتحكم بالمركبات الفضائية

ستظهر في روسيا أنظمة الليزر الضوئية الجديدة للتحكم بالفضاء خلال السنوات الأربع المقبلة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

سيتم استخدام مجمعات الليزر الضوئية والتقنية الراديوية لاكتشاف وتحديد الأجسام الفضائية.

وفي الوقت الحاضر، تواصل قوات الفضاء المحلية تطوير جيل جديد من أنظمة التحكم الفضائية الأرضية المتخصصة، حسب "وكالة الأنباء الفيدرالية" الروسية.

ويوجد أول مجمّع ليزر ضوئي من الجيل الجديد في حالة تأهب في منطقة ألتاي. ويتم استخدام أكثر من 300 من أنظمة التحكم في المركبات الفضائية الحديثة.