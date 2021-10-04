البحرية الروسية للمرة الأولى تختبر صاروخا أسرع من الصوت من غواصة نووية... فيديو

للمرة الأولى، اختبرت البحرية الروسية صاروخ تسيركون فرط الصوتي من غواصة نووية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في البيان: "البحرية الروسية اختبرت صاروخ تسيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت من الغواصة النووية سيفيرودفينسك للمرة الأولى. وتم إطلاق النار على هدف بحري افتراضي في بحر بارنتس".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن العملية كانت ناجحة.

وأضافت: "وفقًا للبيانات، فإن رحلة الصاروخ تتوافق مع المعايير المحددة، فقد أصاب هدفًا افتراضيا. وكانت تجربة إطلاق صاروخ تسيركون من غواصة نووية ناجحة".