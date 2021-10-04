لماذا لم تكمل إيران تطوير دبابات "تي-72"؟

حاولت إيران في نهاية التسعينيات تطوير دبابات جيشها بمساعدة أوكرانيا.

ووضع الخبراء الأوكرانيون عدة برامج لتطوير وتحديث الدبابات الإيرانية وخاصة دبابات "تي-72" السوفيتية التي غنمتها إيران من العراق.

وتضمن مشروع تحديث هذه الدبابات إزالة برجها ليحل محله برج دبابة "تي-80أو دي" الأكثر حداثة، وتزداد الدبابة، نتيجة ذلك، حصانة ضد المقذوفات المضادة وتزداد قوة نيرانها.

وحصلت الدبابة على محرك جديد وعلبة سرعات جديدة ومعدات جديدة أخرى لنقل الحركة، فازدادت سرعة سيرها على الطريق المعبد والأراضي الوعرة.

وكان يجب أن تحصل دبابات "تي-62" و"تي-55" أيضا على محركات جديدة.

وقيل إن الإيرانيين كانوا راضين بالدبابات المعدلة. إلا أن الجيش الإيراني لم يحصل على الدبابات المعدلة لأن أوكرانيا أوقفت العمل في مشروع تطوير الدبابات الإيرانية بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لإفادة وكالة أنباء موردوفيا الروسية.