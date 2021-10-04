الغواصة الروسية "سيفيرودفينسك" تطلق صاروخا من تحت الماء لأول مرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين يوم الاثنين أن الغواصة النووية من مشروع ياسين 885 "سيفيرودفينسك" أطلقت صاروخ تسيركون فرط الصوتي من تحت الماء لأول مرة.

وقالت الوزارة إن طاقم الغواصة الصاروخية سيفيرودفينسك التي تعمل بالطاقة النووية نفذوا بنجاح الاختبار الثاني لصاروخ تسيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. أجرى طاقم الغواصة النووية سيفيرودفينسك الاختبار الثاني لصاروخ تسيركون فرط الصوتي لأول مرة من موقع مغمور، من عمق 40 مترًا، في البحر الأبيض على هدف بحري افتراضي في بحر بارنتس.

وأوضحت الوزارة أنه "وفقًا للبيانات، فإن مسار تحليق الصاروخ من الماء إلى إصابة هدف افتراضي يتوافق تمامًا مع المعايير المحددة".

في وقت سابق، تم إطلاق صاروخ تسيركون فرط الصوتي من الغواصة النووية سيفيرودفينسك من موقع على سطح الأرض لأول مرة.