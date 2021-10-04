صاروخ فرط صوتي روسي يقوض التفوق الأمريكي في المجال البحري

وتميزت التجربة الجديدة بإطلاق الصاروخ من غواصة للمرة الأولى بعد أن تضمنت التجارب السابقة إطلاقه من سفينة.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية عن التجربة الجديدة قائلة، إن الصاروخ، الذي أطلقته غواصة "سيفيرودفينسك" أصاب هدفا محددا في بحر بارينتس.

تجدر الإشارة إلى أن صاروخ "تسيركون" يستطيع أن يصيب هدفا يبعد عن موقع إطلاقه أكثر من 1000 كم.

ورأى الخبير أليكسي بودبيريوزكين، مدير مركز الأبحاث العسكرية السياسية التابع لمعهد موسكو للعلاقات الدولية، أن أهمية التجربة التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية اليوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 تضاهي أهمية إطلاق القمر الصناعي الأول في العالم في عام 1957. وذلك لأن التجربة تضمنت أول إطلاق للصاروخ الذي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت، من الغواصة.

يطير صاروخ "تسيركون" إلى هدفه بسرعة تزيد على 7 ماخ (الماخ سرعة الصوت). ويمكن أن تبلغ سرعته القصوى حوالي 9 ماخ (نحو 2.65 كم/ الثانية). ومن شبه المستحيل أو من المستحيل تماما اعتراض صاروخ يحلق بهذه السرعة.

وأشار الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن الأمريكيين قالوا إنهم جربوا صاروخا فائق السرعة في وقت سابق، ولكن الصاروخ الذي جربوه لا تفوق سرعته سرعة الصوت إلا قليلا، أي أنه ليس صاروخا فرط صوتي، في حين يستطيع صاروخ من طراز "تسيركون" ينطلق - افتراضا - من البحر الأسود أن يدمر بارجة حربية ثقيلة أو حاملة طائرات في البحر المتوسط.

ونوه إلى أن التجربة الحالية لصاروخ "تسيركون" تعتبر بمثابة صدمة لأن صاروخ "تسيركون" يغير ميزان القوى الاستراتيجية البحرية وينهي التفوق الأمريكي في مجال القوات البحرية الذي قضت الولايات المتحدة 30 - 40 عاما في تحقيقه.