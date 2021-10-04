الدفاع الروسية تثمن مروحيات "كا-52" الجديدة

اكتشفت صحيفة "إزفستيا" الروسية أن كل طائرة ستكلف أكثر من مليار روبل (نحو 1,3 مليون دولار). تستكمل المروحيات الحديثة ذات البصريات المحسنة والرادار والأسلحة بعيدة المدى الآن الاختبارات - وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع الشركات المصنعة للتزود بالدفعة الأولى المكونة من 30 وحدة. من حيث السعر، فإن المروحيات الجديدة قريبة من مقاتلات "سو-30إس إم" ، التي تم شراؤها في السنوات السابقة.

ومع ذلك، يلاحظ الخبراء أن هذا المبلغ لا يزال أقل بكثير من المنافسين في سوق الأسلحة العالمية.

سيبلغ سعر المروحية المحدثة مليار و75 مليون روبل، بحسب وثائق التأمين على الطائرات، التي حصلت عليها الصحيفة.

هذا سعر المروحية "العارية"- لا يشمل الذخيرة والمعدات الأرضية وقطع الغيار وغيرها من الملحقات. في الواقع، تكلفة المروحية قريبة من مقاتلات "سو-30إس إم" متعددة الأغراض (1 مليار و187 مليون روبل). في الوقت نفسه، فإن "كا-52إم" أرخص بكثير من "سو-35 إس" (2 مليار و287 مليون روبل) و"سو-57" (3 مليارات).