شركة أسترالية تستخدم نموذخ دبابة "أرماتا تي 14" الروسية كخصم ناري

نشرت شركة "غارد تيك" (GaardTech) صورة لهذه الآلة على صفحتها في "تويتر"، نهاية الشهر الماضي، ووصفتها بأنها "الخصم الآلي من الجيل الخامس".

ووفقا لموقع "روسكايا غازيتا"، على ما يبدو، لم يكتمل التصميم بالكامل بعد، حيث إن بعض التفاصيل النموذجية لإنجاز مركبة قتالية حقيقية مفقودة.

وقامت شركة "غارد تيك" التي توفر أهدافًا بالحجم الطبيعي ثنائية وثلاثية الأبعاد للمركبات الآلية، بمحاكاة لنموذج دبابة "أرماتا تي 14" من أجل اعتبارها كخصم آلي في تدريبات للقوات العسكرية.

Thermal sensors are prolific on the battle space, and training operators to use the correct optic in a cluttered battle space is critical.



Thermal footage of a @GaardTech ZSU-23/4 robotic enemy vehicle. pic.twitter.com/NdV4vTpMdC — GaardTech (@GaardTech) September 3, 2021

​عند الانتهاء من تصميم دبابة "تي 14 أرماتا"، سيتم تثبيتها على منصة بعجلات يتم التحكم فيها لاسلكيًا، ومجهزة بأجهزة تخلق انطباعا حراريًا.

#ATDU hosted Mr Steen Bisgaard from @GuaardTech in Australia.



Steen is the founder of GuaardTech, providing life size 2D and 3D robotic vehicle targets. #SASC QMSI and soldiers from #AJAX assembled a T-80 & SA-6 with the intention of conducting Live Firing trials this Autumn pic.twitter.com/UTwiZkrCCD — FutureArmourLab (@ArmourLab) July 30, 2021

​وكان خبراء عسكريون أمريكيون أكدوا منذ أيام أن دبابة "أرماتا" أو "تي 14" الروسية تمتلك العديد من المزايا التي ستجعلها تتفوق على نظيراتها الغربية بجدارة في ساحات القتال.

ونشرت مجلة متخصصة بالأسلحة والعتاد العسكري تقريرا عن الدبابة الروسية "أرماتا" (تي 14)، التي ستدخل قريبا في الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من الفعالية القتالية، بحسب التقرير.

ونوه الخبراء إلى أن ديناميكية الدبابة ومدفعها الفريد (2A82-1M) وقدرتها على إصابة الأهداف على مسافة 12 كيلومترا، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن الدبابة الأمريكية (M1A2 Abrams) المعلن عنها مؤخرا، يجعلها تتميز بشكل فريد عن نظيراتها.

وأشار التقرير إلى أن دبابة "تي 14" ستكون "ساحقة" في الظروف القتالية الحقيقية، "لذلك سيتعين على دول الناتو الاعتماد على الطيران، وليس على المركبات المدرعة. لأنهم وبغير هذه الطريقة، لن يتمكنوا (عن طريق الدبابات وسلاح المشاة) من تدمير دبابات تي 14 الروسية في ساحة المعركة"، بحسب التقرير.