أمريكا تكشف رسميا حجم ترسانتها النووية... كيف تغيرت منذ الحرب الباردة؟

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، بيانا إحصائيا حديثا يوضح المخزون النووي للبلاد، والذي تبين انخفاضه بنسبة 88% منذ عام 1967.

واشنطن- سبوتنيك. وقات الوزارة إنه اعتبارا من سبتمبر/ أيلول عام 2020، كان مخزون الولايات المتحدة من الرؤوس الحربية النووية يتكون من 3750 رأسا حربيا.

يمثل هذا الرقم انخفاضا نسبته 88% تقريبا في المخزون من الحد الأقصى الذي بلغ 31255 رأسا في نهاية السنة المالية 1967، وتراجعا بنسبة 83% عن مستواه المسجل عند سقوط جدار برلين في أواخر عام 1989.

وفككت الولايات المتحدة الأمريكية 184 رأسا حربيا في عام 2020 وفقا للبيان، وبذلك يصل العدد الإجمالي للرؤوس الحربية التي تم تفكيكها منذ عام 1994 إلى 11683.

وأضافت وزارة الخارجية أن زيادة شفافية المخزونات النووية للدول أمر مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح، بما في ذلك الالتزامات بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتوفقا لإحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن عدد الرؤوس النووية في العالم خلال عام 2021، بلغ 13080 رأسا نوويا، بينها 3825 رأسا معدة للإطلاق، مقارنة بـ13400 رأس نووي في 2020.

لكن المعهد ذكر أن الولايات المتحدة تمتلك 5550 رأسا نوويا في عام 2021، مقارنة بـ5800 في العام الماضي، ما يعني أن الأرقام الرسمية التي أعلنتها الخارجية الأمريكية أقل بأكثر من ألفي رأس نووي.