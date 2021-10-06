عربة عسكرية سوفييتية معدلة بمضاد للطيران في أفغانستان... صورة

انتشرت على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لعربة نقل عسكرية روسية من طراز "بي تي أر 80" معدلة تحمل على متنها مدفعا مضادا للطائرات.

ولاقت هذه العربات العسكرية رواجا كبيرا في دول شرق الأوسط خلال السبعينات والثمانينات حيث شكلت أكثرية في العديد من الجيوش من بينها الجيش السوري والعراقي.

Afghan BTR-70 with ZU-23 and add-on armour made from what look almost like BMP-1 doors, presumably ex-Northern Alliance pictured post-2001. pic.twitter.com/MKVw104auN — David.Det (@DavidDetten) October 4, 2021

ولا تزال هذه العربات بالرغم من طرازها القديم تخدم في العديد من الدول الآسيوية، كما أظهرت الصور المنشورة وجودها في أفغانستان والتي تسلمها الجيش الأفغاني من الاتحاد السوفييتي بعد انسحابه من كابول.

وتعتبر هذه العربات السوفييتية مضمونة ومتينة في الاستخدام وقادرة على نقل أكثر من 10 عناصر في داخلها بالإضافة إلى إمكانية تزويدها برشاش بأعيرة نارية مختلفة.