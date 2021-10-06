فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" تدمر خلال تدريبات في البحر الأسود أهدافا بحرية وجوية معادية

أعلنت قيادة أسطول البحر الأسود أن الفرقاطة الصاروخية "الأميرال غريغوروفيتش" ( مشروع 11356) التابعة للأسطول نجحت خلال تدريبات في البحر الأسود، في تدمير تجمع تكتيكي – تعبوي يضم سفن تابعة لعدو محتمل.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي في قيادة الأسطول في بيان بهذا الشأن: "طاقم الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" قام بإطلاق نار مدفعية في حوض مياه البحر الأسود. وخلال مهام التدريب، قام طاقم السفينة بالتدريب على إطلاق النار بهدف تدمير أكثر من 10 أهداف بحرية وجوية تابعة لعدو محتمل.

يذكر أن السلاح الرئيسي للفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" هو الصواريخ المجنحة من طراز "كاليبر"، كما أن قاذفات هذه السفينة بصفتها حاملة محتملة لصواريخ فرط صوتية، تستطيع إطلاق صواريخ "أونيكس" و"زيركون".