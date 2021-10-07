روسيا تنقل عددا من مقاتلات "ميغ-29ك" إلى القرم لأغراض تدريبية

أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن وصول طائرات تابعة للقوات البحرية الروسية إلى مطار عسكري يقع في شبه جزيرة القرم.

ووصلت مقاتلات "ميغ-29ك"، وهي طائرات محمولة بحرا، من قاعدة القوات البحرية في شمال روسيا إلى مطار ساكي قرب مدينة يفباتوريا في شبه جزيرة القرم.

والهدف من وجودها هناك هو تلقي التدريبات المناسبة لها، فمطار ساكي يضم منشأة خاصة لتدريب الطيارين الذين يقودون الطائرات المهيأة للإقلاع من حاملة الطائرات والهبوط على متنها.

وتحوي المنشأة ممرا لإقلاع وهبوط الطائرات طوله 290 مترا تقع في طرفه المطل على البحر المنصة التي تنطلق منها الطائرات.