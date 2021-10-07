علماء عسكريون روس يجدون طريقة لمنع هجوم "كوماندوز" العدو البحري

أعلنت مجلة يصدرها مركز البحث العلمي التابع للقوات الجوية الروسية عن إيجاد طريقة فعالة لمكافحة العدو الذي يلجأ إلى استخدام قوة الكوماندوز البحري لمهاجمة السواحل الروسية.

وجاء في مقال كتبه علماء عسكريون من مركز البحث العلمي التابع لسلاح الجو الروسي إن المطلوب، حتى يتم صد الهجوم الذي يشنه عدو يملك وسائل إبرار متطورة، شن هجوم معاكس على المهاجمين قبل أن يبدؤوا الهجوم. وذلك باستخدام الطائرات المسيرة التي تقطع الطريق أمام المهاجمين بإلقاء الألغام المضادة للمشاة على الأرض، وتدمر آليات المهاجمين الموجودة على متن السفن برميها بالقذائف. ويجب أيضا تعطيل هوائيات رادارات العدو.

وفي نفس الوقت تلقي الطائرات المسيرة المنارات اللاسلكية على سفن العدو لكي تتمكن مقاتلات القوات الصديقة من الإغارة عليها.

وفي هذه الأثناء تنشر القوات البرية الصديقة أسلحتها النارية على الشواطئ لمنع إبرار المهاجمين.

ونوهت المجلة إلى أن الدفاع عن السواحل ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لدول ساحلية مثل روسيا التي تطل على بحار عديدة ويجب عليها أن تعتني بالطريق البحري الشمالي.