أسطول بحر قزوين الروسي يطلق صواريخ "كاليبر" على العدو

أفادت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الخميس، بأن سفن خاصة بأسطول بحر قزوين التابعة للبحرية الروسية، قامت خلال تدريبات بإطلاق صواريخ من طراز "كاليبر" على أهداف ساحلية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لقيادة المنطقة الجنوبية الروسية: "أطلقت المجموعة الهجومية للسفن التابعة لأسطول بحر قزوين الروسي، خلال تمرين تكتيكي أجراه الأسطول وفقا لخطة التدريب القتالي، في إطار الاختبار الختامي للعام التدريبي 2021، صواريخ مجنحة خاصة بمنظومة "كاليبر-إن.كي" على أهداف ساحلية لحوض مياه بحر قزوين، بنجاح. وتمت إصابة الأهداف التي استخدمت لتمثيل الأغراض التابعة للعدو المحتمل. وبالتحديد قام طاقم السفينة الصاروخية الصغيرة "فيليكي أوستيوغ" بتنفيذ الإطلاقات العملية لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

وإضافة إلى ذلك، نجحت السفينتان الصاروخيتان الصغيرتان "غراد سفياجيسك" و"أوغليتش" في إطلاق الصواريخ الإلكترونية. بينما قامت سفينة "داغستان" الصاروخية بالإشراف على عملية تنفيذ التمارين القتالية.

يذكر أن المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أكدت من جانبها أنه من أجل ضمان سلامة الملاحة، تم إغلاق ميدان تدريب بحري تبلغ مساحته أكثر من 1500 ميل بحري (نحو 2500 كيلومتر مربع) أمام الملاحة المدنية لفترة إطلاق الصواريخ. وبالإضافة إلى ذلك، قامت نحو 15 سفينة حربية وسفينة دعم تابعة لأسطول بحر قزوين بضمان سلامة التدريبات القتالية من الناحية الأمنية.