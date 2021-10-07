البحرية الأمريكية تنفي تقارير إعلامية عن قيام سفن إيرانية بمطاردة زوارقها في مياه الخليج

نفت البحرية الأمريكية، في تصريح إلى وكالة "سبوتنيك"، تقارير إعلامية عن قيام سفن إيرانية بمطاردة زوارق تابعة لها في مياه الخليج.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، تيموثي هوكينز، لوكالة "سبوتنيك": "لم يحدث في الآونة الأخيرة، أي تفاعل غير آمن وغير مهني بمشاركة البحرية الأمريكية والسفن الإيرانية في مياه الخليج".

يتبع...