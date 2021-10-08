الجيش الأمريكي يغطي قاعدته في جزيرة غوام بـ"القبة الحديدية"

ووفق بيان قيادة الدفاع الجوي فإن القوات الجوية الأمريكية ستنشر "القمة الحديدية" في قاعدتها بجزيرة غوام على سبيل التجربة بغية اختبار قدراتها.

Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Hawaii – The 94th Army Air and Missile Defense Command is overseeing the temporary, experimental deployment of one of the Army’s Iron Dome Defense Systems to Andersen Air Force Base in Guam. pic.twitter.com/DZEuGv7YyU — 94thAAMDC (@94thArmyAMDC) October 7, 2021

جدير بالذكر أن جزيرة غوام تعتبر موقعا استراتيجيا للقوات الأمريكية التي تنشر في قاعدتين جوية وبحرية هناك نحو 6000 جندي، حسب "فرانس 24"، وقاذفات ثقيلة بعيدة المدى ومقاتلات وغواصات، تشارك بانتظام في مناورات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها، وهو ما يثير غضب كوريا الشمالية والتي كانت قد هددت بقصف جزيرة غوام.

أما بالنسبة لـ"القبة الحديدية" فتجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأمريكي وافق مؤخرا على منح إسرائيل مبلغ 1 مليار دولار لشراء عدد من "القبب الحديدية".