صدأ المقاتلات الأمريكية يكلف خزينة الدولة ملياري دولار

فوجئت قيادة البحرية الأمريكية بشكل غير سار بمقدار الضرر الناجم عن تآكل مقاتلات "F / A-18 Super Hornet" المتمركزة على حاملات الطائرات، والتي تشكل أساس الجناح الجوي لحاملات الطائرات.

في السنوات المالية من 2017-2020 ، كانت تكلفة مكافحة صدأ المقاتلات أكثر من 2 مليار دولار، أو 29.4 في المائة من التكلفة الإجمالية لصيانة الطائرات من هذا النوع.

هذا ويمكن أن يؤدي التآكل إلى حقيقة أن الطائرات لن تكون قادرة على الطيران، كما نقلت صحيفة "نيفي تايمز" من تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية.

في عام 2020، لم تجتاز 151 طائرة اختبارات الاستعداد الإلزامية، والتي يجب إجراؤها كل 84 يوما، بحسب الوثيقة.

ولم يعثر المفتشون على سجلات لأية عمليات تفتيش تم إجراؤها أو لأسباب مقنعة حالت دون إتمامها.

وفشل أسطول "F / A-18 Super Hornet" في الاستعداد القتالي من عام 2011 إلى عام 2019 بسبب نقص الموظفين المؤهلين وقطع الغيار ومشاكل المستودعات وقطع الغيار القديمة.