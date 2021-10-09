استخدام "التنين السلافي" من سفن الإنزال الروسية... فيديو

تم عرض استخدام "زميي غورينيتش" من سفن الإنزال على شريط فيديو.

شارك لواءين من مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ، خلال التدريبات واسعة النطاق، واستخدموا نظام إزالة الألغام "زميي غورينيتش" (التنين السلافي). تم تركيبها على متن قوارب، وتمكنوا من فتح مسار هجوم للقبعات السوداء المهاجمة.

وفقًا لقسم دعم المعلومات في منطقة بريمورسكي من فلاديفوستوك، ووفقًا لخطة التدريب القتالي للقوات الساحلية، شارك في هذا الحدث مجموعة من 5000 جندي.

علاوة على ذلك، هبط مشاة البحرية على ساحل غير مجهز، مستخدمين سفن إنزال كبيرة لهذا الغرض.

استخدم "الأعداء" جميع المعدات العسكرية الموجودة في ترسانتهم. كانت دبابات "تي-80بي" في تناور باستمرار، مما يعرض الجانب المقابل لقصف مكثف.

تم استخدام مدفعية سفينة من البحر، وعملت في المنطقة وحدات مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 "غفوزديكا".

قدمت الدعم الجوي مروحيات "كا-52" وطائرات الهجوم "سو-25" من المنطقة العسكرية الشرقية، واستخدم طيران أسطول المحيط الهادئ طائرات "كا-27" و"كا-29" و"مي-8"، بالإضافة إلى "أ إن-26" و"إيل-18".

تم صد الهجمات من السماء باستخدام أنظمة الصواريخ "ستريلا-10" والمدافع ذاتية الحركة "3إس أو-23-4" (شيلكا).

كما تم استخدام ناقلات الجنود المدرعة "بي تي إر-82أ" والمدرعات "بي إم بي-3" لإيصال الجنود.

في المجموع، شاركت أكثر من 900 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 15 قاربًا وسفينة، خلال المرحلة النشطة.