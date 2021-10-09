صحيفة: العالم كله يمكن أن يحسد روسيا على صاروخها الجديد

ستكتسب الطائرة الروسية "سو-57" الجديدة قريبًا ميزة كبيرة على مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية.

سيتم تزويد المقاتلة "سو-57" التي دخلت خدمة القوات الجوية الروسية مؤخرًا، سلاحًا فريدًا قويًا، وهو صاروخ طائرة قادر على الوصول إلى سرعة هائلة، وفقا لمحللين صينين.

تكتب الصحيفة الصينية "سوهو" أن "المقاتلة الشبح الروسية سو-57 ستنتصر قريبًا على طائرات F-22 وF-35 وطائرات أخرى من الجيل الخامس أمريكية الصنع بضربة واحدة، لتصبح أقوى طائرة من الجيل الخامس في العالم".

بفضل إنشاء صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي أبلغت عنه مؤخرًا وزارة الدفاع الروسية. حاليًا، يعمل المتخصصون على نموذج للمنتج، ولا تزال اختبارات الطيران أمامنا. أطلق على المشروع اسم "ليتشينكا-إم دي" وستجدد القذيفة الترسانة القتالية لمقاتلة "سو-57".

وبحسب خبراء عسكريين، فإن الهدف من هذا الصاروخ هو سفن العدو. على الأرجح، سيحل أحدث صاروخ محل الصاروخ القديم "خي-31" الذي يطلق من الجو، والذي طوره المصممون السوفييت. من المفترض أن سرعة الصاروخ الروسي ستتجاوز 5 ماخ.

"وبالتالي، فإن هذه الذخيرة غير معرضة عمليًا لجميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخية الحديثة"، وفقًا لمحللي الصحيفة الصينية.

وأضافت الصحيفة: "من المرجح أن يحسد جميع دول العالم روسيا على صاروخ الطائرات الجديد القادر على الطيران بسرعات قصوى".