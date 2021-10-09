قراء صحيفة صينية يسخرون من اصطدام غواصة أمريكية بجسم مجهول

اصطدمت الغواصة النووية من طراز Seawolf USS Connecticut (NPS) التابعة للبحرية الأمريكية مؤخرًا بجسم مجهول في مياه بحر الصين الجنوبي. تفاعل قراء الصحيفة الصينية بروح الدعابة مع الحادث.

أكد أسطول الباسيفيك التابع للبحرية الأمريكية رسميًا إصابة 11 شخصًا نتيجة اصطدام الغواصة بجسم مجهول. أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة. يذكر البيان الصحفي أن الغواصة موجودة حاليًا في جزيرة غوام. يقوم الخبراء بتقييم الأضرار التي لحقت بالغواصة.

في الوقت الحالي، لم يُعرف بعد الجسم الذي اصطدمت به الغواصة الأمريكية، لكن تم الإعلان أن هذه ليست غواصة نووية أخرى. وفقًا لبعض التقارير، قد تكون سفينة غارقة أو حاوية أو أشياء أخرى غير موجودة على الخريطة. كانت آخر مرة حدثت فيها مثل هذه الحالة مع غواصة أمريكية في عام 2005، عندما اصطدمت الغواصة النووية "يو إس إس سان فرانسيسكو" بأقصى سرعة بسلسلة جبال تحت الماء بالقرب من غوام. ثم، نتيجة للحادث، توفي شخص واحد.

سخر القراء الصينيون لصحيفة "غوانشا"، من الحادث الذي وقع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ووصف بعضهم التصادم بأنه "نبأ عظيم"، بينما اعتبره آخرون "انتقامًا".

قال أحد القراء: "كلما زادت التصادمات كلما كان تفكير قائد الجيش الأمريكي أفضل. يا لها من أخبار رائعة! ".

ضحك آخر: "لقد حاولوا تجنب المسؤولية، لكن الأمر لم ينجح، هاها".

وكتب الثالث مازحا: "لم يستطيعوا العبور مجانا".

وقال الرابع باستهزاء: "هذا هو العقاب".