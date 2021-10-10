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    غواصة أمريكية

    ما هو حجم قوة الغواصات الأمريكية بعد حادث الغواصة الأخير؟

    © Photo / Pixabay / Skeeze
    رصد عسكري
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    تعرضت غواصة نووية أمريكية لحادث خلال إبحارها تحت سطح الماء في بحر الصين الجنوبي، وهو ما يسلط الضوء على قدرات قوة الغواصات الأمريكية التي تصنف في المرتبة الثانية عالميا.

    غواصة نووية استراتيجية روسية
    © Sputnik . Sergey Guneev
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    وأعلن الجيش الأمريكي أن حادث الغواصة "يو إس إس كونيتيكت" وقع، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الغواصة وصلت إلى قاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة غوام وأنه لا توجد إصابات خطيرة بين أفراد طاقمها.

    وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحادث وقع نتيجة اصطدام الغواصة بجسم غريب في قاع البحر وأنه لا توجد مؤشرات على وجود عمل عدائي.

    ما هو عدد الغواصات الأمريكية وترتيبها عالميا؟

    تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 68 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين التي تمتلك 79 غواصة، يليها قوة الغواصات الروسية التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم بـ 64 غواصة، بينما تحتل كوريا الشمالية المرتبة الرابعة عالميا بـ 36 غواصة، بحسب تقرير عن قوة الغواصات الأمريكية نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

    وتضم قوة الغواصات الأمريكية غواصات نووية متنوعة كل منها يمكنها تنفيذ هجمات ضد أهداف بحرية أو برية بصواريخ ذات رؤوس حربية تقليدية أو بصواريخ نووية.

    وتعد الغواصة "يو إس إس كونيتيكت" واحدة من الغواصات النووية الأمريكية المنتشرة حول العالم، إضافة إلى غواصات من فئات أخرى مثل غواصات "فرجينيا" وغواصة "أوهايو".

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    ما هو عدد وحدات الأسطول الأمريكي وترتيبه عالميا؟

    يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 4 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم ويمتلك 490 وحدة بحرية.

    • ويأتي تصنيف الأسطول الأمريكي بعد الأسطول الصيني الذي يمتلك 777 وحدة بحرية والأسطول الروسي، الذي يمتلك 603 وحدة بحرية وأسطول كوريا الشمالية الذي يمتلك 492 وحدة بحرية.

    ما هو تصنيف الجيش الأمريكي؟

    يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك أكثر من 2.2 مليون جندي بينهم نحو 845 ألف قوات احتياطية.

    وتتكون قواته الجوية من 13 ألف و233 طائرة حربية بينها نحو 5 آلاف و400 مروحية.

    • وتضم القوات الجوية الطائرات التابعة للأسطول ومنها الطائرات المخصصة لمكافحة الغواصات.

    ولفت موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية التي تشمل الإنفاق على جميع أفرع قواته بما فيها قوة الغواصات هي 740 مليار دولار أمريكي.

    كيف يتم تقييم قوة الغواصات ومقارنة الدول ببعضها؟

    يتم تصنيف قوة الغواصات لدى كل دولة بعدد ما تملكه تلك الدولة من غواصات متنوعة سواء كانت غواصات تقليدية أو غواصات نووية.

    ما هي مهام الغواصات؟

    أصبحت الغواصات الهجومية المتطورة تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات ضد أهداف بحرية أو برية بواسطة الطوربيدات أو الصواريخ المزودة برؤوس حربية تقليدية أو نووية، أثناء وجودها تحت سطح الماء.

    غواصة روسية أكولا
    © AP Photo / DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY
    غواصة روسية أكولا

    ومع التطور الكبير في مجال صناعة الغواصات، أصبحت تلك الوحدات البحرية قادرة على تقديم الدعم للقوات الخاصة المكلفة بعمليات نوعية تشمل استطلاع مواقع العدو سواء البحرية أو حتى عن طريق التسلل إلى عمق أراضيها عبر شواطئ البحار.

    كيف يمكن للغواصات دعم أفراد القوات الخاصة؟

    يتم تجهيز الغواصات الحديثة بقدرات تمكنها من إنزال أفراد القوات الخاصة على مسافات آمنة من شواطئ العدو التي يستكملون الإبحار إليها بواسطة قوارب صغيرة تمكنهم من الحفاظ على سرية المهام المكلفين بها.

    مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي
    مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي

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