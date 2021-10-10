ما هي الدول الـ 10 التي تمتلك أكبر عدد من الغواصات الحربية؟

يتجاوز عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية سواء نووية أو تقليدية 40 دولة، وتختلف أعدادها وفقا لحجم الدولة وقدراتها العسكرية، لكن امتلاك الغواصات النووية لا يزال حكرا على عدد محدود من الدول بينها روسيا.

وتكون الدول الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، هي الأكثر قدرة على تطوير الغواصات النووية والتقليدية على السواء، بينما تقتصر قدرات دول أخرى على تطوير غواصات الديزل الكهربائية، في حين يكون هناك دول تقتصر قدراتها على شراء الغواصات من الدول المصنعة لها وتشغيلها دون امتلاك القدرة على التصنيع.

ويصل إجمالي ما تملكه 10 دول فقط من الغواصات الحربية سواء نووية أو تقليدية إلى 358 غواصة، وتحتل الصين المرتبة الأولى عالميا، بحسب تقرير عن الغواصات الحربية لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد 79 غواصة.

الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة رقم 2 بعدد 68 غواصة.

روسيا تحتل المرتبة رقم 3 بـ 64 غواصة نووية وتقليدية.

كوريا الشمالية تحتل المرتبة رقم 4 بعدد 36 غواصة.

إيران في المرتبة رقم 5 بعدد 29 غواصة.

كوريا الجنوبية في المرتبة رقم 6 بـ 22 غواصة.

اليابان تحتل المرتبة رقم 7 بعدد 20 غواصة.

الهند تحتل المرتبة رقم 8 بعدد 17 غواصة.

تركيا تحتل المرتبة رقم 9 بعدد 12 غواصة.

كولومبيا تحتل المرتبة رقم 10 بعدد 11 غواصة.

ما هي الغواصات النووية ومن يمتلكها؟

هي نوع من الغواصات الحربية التي تمتلك قدرة غير محدودة على البقاء تحت الماء، لأنها تعمل بمفاعلات نووية مصممة لتوفير الطاقة اللازمة لعمل الغواصة والأنشطة المختلفة على متنها.

تمثل الغواصات النووية أحدث الأسلحة التي صنعها البشر وأكثرها فتكا، لأن واحدة منها فقط يمكنها تدمير دولة بأكملها في دقائق معدودة.

ولا تمتلك الغواصات النووية إلا 6 دول في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والهند.

ما هي أخطر الغواصات التي تطورها روسيا؟

تمتلك روسيا قوة خارقة من الغواصات النووية والتقليدية وتتميز الغواصات الروسية بأنها الأكثر فتكا في العالم.

ومن أبرز طرازات الغواصات الروسية "بوري" الحاملة للصواريخ الباليستية وغواصة "بيلغورود" المصممة للمهام الخاصة، وغواصة "خاباروفسك"، التي تشير تقارير إلى أنها ستكون منصة للغواصات المسيّرة.

كما توجد طرازات أخرى مثل الغواصة "ياسين" الحاملة للصواريخ المجنحة والغواصة "لادا" وهي غواصة تقليدية هجومية تتميز بتكلفة تشغليها المنخفضة، إضافة إلى غواصات كيلو المطورة الحاملة للصواريخ المجنحة.

ما هي الدول النووية وما حجم الترسانة العسكرية لكل منها في 2021؟

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