مجلة: القوات الروسية تمتلك واحدة من أسرع الطائرات في العالم

على الرغم من أن مقاتلات ميغ-31 صممت في خضم الحرب الباردة، إلا أن هذه الطائرات لا تزال من أسرع الطائرات الاعتراضية المنتجة في العالم. وفقًا للخبير، تتمتع ميغ-31 بأداء مثير للإعجاب حقًا، حسب موقع 19FortyFive.

وقال لارسون: "على الرغم من أن المقاتلة من مخلفات الحرب الباردة، إلا أنها لا تزال واحدة من أسرع الطائرات الاعتراضية التي تم تصنيعها على الإطلاق".

يبدأ تاريخ ميغ-31 في منتصف الستينيات، عندما واجه الاتحاد السوفيتي مشكلة ردع القاذفات الاستراتيجية وطائرات الاستطلاع الأمريكية. جعل الحجم الهائل للبلاد من الصعب على الجيش السوفيتي الرد على التهديد الغربي. احتاج الاتحاد السوفيتي إلى نظام اعتراض سريع بشكل لا يصدق قادر على الاستجابة بسرعة لاستفزازات الناتو على الحدود. تحقيقا لهذه الغاية، طور المهندسون السوفييت ميغ-25، وهي مقاتلة مثيرة للإعجاب ولكن فيها مشاكل إلى حد ما.

تم بناء بدن الطائرة حول زوج من المحركات الضخمة التي ولّدت الكثير من الدفع ودفعت الطائرة إلى سرعة 2.8 ماخ. لم تصبح هذه القوة العظمى الورقة الرابحة الرئيسية للطائرة فحسب، بل أصبحت أيضًا مصدرًا للمشاكل. في سرعة 2.8 ماخ، تسبب مقاومة الغلاف الجوي في توليد قدر هائل من الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المقاتلة.

وكتب لارسون: "من الناحية المثالية، يجب أن تستخدم الطائرة تيتانيوم خفيف الوزن ومتين للتعامل مع ضغوط الطيران الأسرع من الصوت لفترات طويلة. أدت التكلفة العالية للتيتانيوم ومتطلبات التصنيع المعقدة إلى استخدام الفولاذ العالي القوة بدلاً من ذلك، وهو مادة جديدة لصناعة الطيران. ونتيجة لذلك، كانت الطائرة ميغ-25 أثقل بكثير من المقاتلات ذات الحجم المماثل، مما أثر سلبًا على خصائص طيرانها".

نتيجة لذلك، تم إصدار نسخة جديدة من الطائرة، والتي سميت ميغ-31. وقد تمت معالجة العديد من عيوب سلفها. كان مدى طيران الطائرة الجديدة أكثر وتم تحسين تصميم هيكلها ورادارها. نتيجة لذلك، لم تتلق موسكو واحدة من أسرع الطائرات في العالم فحسب، بل حصلت أيضًا على طائرات فعالة.

لا تزال ميغ-31 طائرة رائعة في خدمة روسيا. وأضاف الخبير أنه من المرجح أن تظل في الخدمة حتى عام 2030 أو حتى أكثر.