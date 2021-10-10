صحيفة: القدرات القتالية للطائرة الروسية "سو-70" قد تكون مفاجأة غير سارة للولايات المتحدة

الطائرة الروسية "سو-70" (أوخوتنيك) جيدة جدًا لدرجة أنه حتى الولايات المتحدة لا تمتلك مثل هذه الأجهزة.

يمكن أن تشكل القدرات القتالية للطائرة المسيّرة مفاجأة غير سارة للأمريكيين، حسب صحيفة "سوهو" الصينية.

وفقا للصحيفة، لأول مرة، أظهر الجيش الروسي للجمهور "أوخوتنيك" (الصياد) عن قرب، تم تطوير هذه الطائرة سراً لفترة طويلة، وحتى الآن العديد من خصائصها التكتيكية والتقنية غير معروفة. لكن حتى الولايات المتحدة ليس لديها طائرات مسيرة مثل أوخوتنيك.

يمكن أن تكون سو-70 مفاجأة غير سارة للغاية للجيش الأمريكي بسبب قدراتها القتالية. تم تجهيز الطائرة الروسية الجديدة بمعدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية، بحيث يمكنها أن تضرب أي مكان في العالم، وتتلقى أوامر من روسيا. في الوقت نفسه، تجعل الحشوة الإلكترونية الحديثة الطائرة مناسبة للتوغل في عمق أراضي العدو من أجل توجيه ضربة عالية الدقة أو إجراء استطلاع.

أشارت الصحيفة إلى أن الطائرة تم إنشاؤها كقاذفة هجومية ثقيلة مستقلة. لديها حمولة قتالية كبيرة (وفقًا لمصادر مختلفة، من 2.8 إلى 8 أطنان)، ومن الصعب كشفها على الرادار ولديها مدى طيران مرتفع.

وأشارت سوهو: عند إنشاء سو-70، تم استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من مقاتلة سو-57.

وتخلص الصحيفة إلى أن "أوخوتنيك سلاح ثقيل عظيم على وشك أن يولد".