المطور: الطائرة المسيرة الروسية الجديدة "غروم" يمكنها التصرف بنفسها

ستسمح وظيفة التعلم الذاتي على الطائرة المسيرة "غروم" بالتصرف بشكل مستقل في حالة حدوث مشكلات في الاتصال أو تغييرات غير متوقعة في المهمة.

أعلن نيكولاي دولزينكوف، المصمم العام لشركة "كرونشتاد" أنه سيتم تجهيز طائرة "غروم" المسيرة الجديدة بذكاء اصطناعي وستكون قادرة على العمل ليس فقط مع الطائرات المأهولة، ولكن أيضًا بشكل مستقل تمامًا. في الوقت نفسه، سيكون للذكاء الاصطناعي وظيفة التعلم الذاتي، والتي ستتم مراقبتها واختبارها.

وقال في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدا": "الذكاء الاصطناعي يسمح لـ "غروم" بالعمل في عمليات مستقلة. أي أنه يمكنها أن تفكر بنفسها، وهذه هي السمة المميزة الرئيسية لها. هذا روبوت مطلق... يتم تنفيذ جميع الوظائف بواسطة الطائرة نفسها".

وأوضح المصمم أن مثل هذه الوظائف الواسعة سيتم تقديمها على مراحل، حيث يتم تحقيق المستوى المطلوب من موثوقية البرامج والاعتماد، والتعلم الذاتي، حتى لا تكرر الأخطاء".