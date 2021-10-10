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    مراسم افتتاح المناورات المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لقوات الرد السريع، لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجسكاتن

    ما هي القدرات العسكرية لجيوش دول منظمة الأمن الجماعي؟

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    رصد عسكري
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    تشارك دول منظمة الأمن الجماعي الست في مناورات "إيشيلون – 2021" (النسق ــ2021)، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في طاجيكستان بالقرب من الحدود الأفغانية.

    وتشمل مناورات "النسق 2021" مواجهة القوات المشاركة على التصدي لمجموعات إرهابية مسلحة إثر توغلها في أراضي إحدى دول منظمة الأمن الجماعي.

    وتضم منظمة الأمن الجماعي 6 دول هي:

    • روسيا - أرمينيا - أوزبكستان - كازاخستان - طاجيكستان - قرغيزستان.

    تدريب الجيش الروسي
    © AFP 2021 / Sergey Venyavsky
    منظمة الأمن الجماعي تنفذ مناورات عسكرية عند حدود أفغانستان
    وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي تقريرا عن قدرات أقوى جيوش العالم، يشمل إحصائيات عن جيوش دول منظمة الأمن الجماعي التي تضم الجيش الروسي، الذي يصنف في المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم.

    الجيش الروسي

    يحتل المرتبة الثانية بين أقوى 140 جيشا في العالم، يصل عدد جنوده إلى نحو 3.5 مليون فرد، بينهم مليوني جندي قوات احتياطية.

    • ويمتلك الجيش الروسي 4 آلاف و144 طائرة حربية، و13 ألف دبابة و27 ألف مدرعة إضافة إلى آلاف المدافع ذاتية الحركة ومدافع الميدان وراجمات الصواريخ.

    ويتكون الأسطول الحربي الروسي من 603 وحدات بحرية بينها 64 غواصة.

    جيش أوزبكستان

    يحتل جيش أوزبكستان المرتبة رقم 51 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل عدد جنوده إلى 70 ألف جندي ليس بينهم قوات احتياطية.

    • وتتكون القوات الجوية لجيش أوزبكستان من 194 طائرة حربية، بينما تمتلك القوات البرية 420 دبابة و1215 مدرعة وعشرات المدافع الذاتية ومدافع الميدان وراجمات الصواريخ ولا تمتلك قوات بحرية.

    جيش قرغيزستان

    يحتل المرتبة رقم 93 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصل عدد جنوده إلى 21 ألف جندي ليس بينهم قوات احتياطية.

    • ويمتلك جيش قرغيزستان 7 طائرات حربية ولديه قوات برية تضم 150 دبابة و400 مدرعة و30 مدفعا ذاتي الحركة و159 مدفعا ميدانيا و21 راجمة صواريخ.

    جيش كازاخستان

    يحتل المرتبة رقم 61 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويمتلك 167 ألف جندي ليس بينهم قوات احتياطية، ولديه قوات جوية مكونة من 238 طائرة حربية.

    • وتضم القوات البرية لكازاخستان 300 دبابة و1200 مدرعة ومئات المدافع الذاتية الحركة ومدافع الميدان وراجمات الصواريخ، بينما تضم القوات البحرية لكازاخستان 15 وحدة بحرية.

    جيش طاجيكستان

    يحتل جيش طاجيكستان المرتبة رقم 99 عالميا ويصل عدد جنوده إلى 16 ألف و500 جندي ليس بينهم قوات احتياطية.

    • ويمتلك جيش طاجيكستان 25 طائرة حربية ولديه قوات برية مكونة من 253 دبابة و400 مدرعة وعشرات المدافع ذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.

    الجيش الأرميني

    يحتل المرتبة رقم 100 بين أقوى جيوش العالم وعدد جنوده 259 ألف جندي بينهم 210 ألف جندي احتياطي.

    تتكون القوات الجوية الأرمينية من 67 طائرة حربية، بينما تضم القوات البرية 210 دبابة و750 مدفعا و40 مدفعا ذاتي الحركة و130 مدفعا ميدانيا و65 راجمة صواريخ.

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