مجلة: البحرية الروسية تملك طوربيدات "مجنونة" ليس لها نظائر في الولايات المتحدة

تحتوي غواصات البحرية الروسية على طوربيدات في ترسانتها، والتي يمكن أن تتحرك بسرعة تصل إلى 200 عقدة (370.4 كم في الساعة). حتى البحرية الأمريكية ليس لديها مثل هذه الطوربيدات السريعة بجنون، حسب مجلة 19FortyFive.

أعجبت المجلة بالطوربيد السوفيتي والروسي VA-111 شكفال. كما أشار المنشور، أصبح هذا الصاروخ معروفًا للجماهير فقط بعد نهاية الحرب الباردة، حيث كان المشروع سريا. تكمن خصوصية الطوربيد في أنه يتمتع بسرعة عالية بجنون - تصل إلى 200 عقدة.

يقول المنشور: "في عالم ضمنت فيه الفيزياء أن معظم السفن والأسلحة تحت الماء ليست قادرة على الوصول إلى سرعات تتجاوز 50 عقدة، تمكن المهندسون الروس من تحقيق مثل هذا الاختراق في السرعة".

كما لاحظت المجلة الأمريكية، تمكن مطورو الصاروخ الروسي من تحقيق سرعة عالية بشكل غير عادي بفضل خدعة التجويف الفائق. على الرغم من أن الطوربيد كان يتحرك تحت الماء، فقد تشكلت حوله فقاعة غاز، مما قلل بشكل كبير من السحب. هذا الوضع يسمى التجويف الفائق.

الغواصات الروسية هي الغواصات الوحيدة في العالم المجهزة بطوربيدات فائقة التجويف".

أشارت المجلة الأمريكية إلى أن VA-111 "شكفال"، مثل أي سلاح، له عيوبه. بسبب فقاعة الغاز والمحرك الصاروخي، يصدر الطوربيد ضوضاء كثيرة. لذلك، لا يمكن أن تعمل أنظمة السونار النشط والسلبي بشكل طبيعي.

وأضافت أن استخدام الطوربيد هو طريقة حل وسط: باستخدام التجويف الفائق، يصل الصاروخ إلى منطقة الهدف، ثم يبطئ لتحديث إحداثيات الهدف".

وأكدت المجلة أنه على الرغم من أن VA-111 Shkval هو سلاح مرتفع الصوت، إلا أنه فعال للغاية.