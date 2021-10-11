روسيا تضاعف عدد سفنها الحربية في بحار العالم

أعلن قائد القوات البحرية الروسية ازدياد عدد القطع البحرية الروسية في بحار العالم إلى حد كبير.

ويوجد نحو 100 سفينة حربية وسفينة مساندة تابعة للبحرية الروسية في بحار العالم حاليًا، حسب الأميرال نيكولاي يفمينوف، قائد القوات البحرية الروسية.

وكشف الأميرال يفمينوف عن وجود 100 سفينة تابعة للبحرية الروسية في أنحاء المحيط العالمي في برقية تهنئة بعث بها إلى قادة القطع البحرية بمناسبة يوم قباطنة السفن والذي يصادف الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

وتم في التاسع من مايو/أيار 2021، الإعلان عن وجود أكثر من 60 سفينة تابعة للبحرية الروسية في المحيط العالمي، أي أن عدد السفن العسكرية الروسية الموجودة في بحار العالم تضاعف تقريبا خلال 5 أشهر، وهو ما يدل على تكثيف القوات البحرية الروسية نشاطها كما أشار إلى ذلك الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين.

وقال الخبير لـ"سبوتنيك"، إن القطع البحرية الروسية لا تجثم في قواعدها بل تذهب إلى البحر لتزاول نشاطها هناك.

وأوضح أن الوحدات البحرية الروسية تنشط في تنفيذ مهامها في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي.