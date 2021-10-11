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    انفجار نووي

    التجارب النووية الأولى تحت الأرض في الاتحاد السوفيتي أجريت قبل 60 عاما... كيف كانت

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    تم تفجير شحنة بسعة 1 كيلو طن من مادة "تي إن تي" في 11 أكتوبر/تشرين الثاني عام 1961، في موقع التجارب النووية سيميبالاتينسك. كان هذا هو الانفجار 117 لجهاز نووي في تاريخ التجارب النووية السوفيتية.

    استغرقت الاستعدادات لذلك ما يقرب من ثلاث سنوات: استغرق الأمر الكثير من الوقت لتجهيز مكان الإطلاق، قرروا صنعه في كتلة صخرية صلبة، كان الطول الإجمالي له يبلغ 380 مترا، والعمق من سطح الجبل 125 مترا. تم بناء مسار للسكك الحديدية في مكان الإطلاق لحركة الشحنة. كما أقيم جدار خرساني بفتحة على شكل أنبوب على بعد 40 مترا من مكان التفجير المخطط له. من خلاله، كان من المقرر أن ينبعث إشعاع غاما وتدفق النيوترون، والذي تم التخطيط لقراءته على طول مكان الإطلاق بواسطة أجهزة استشعار مثبتة خصيصًا. ثم تم إرسال البيانات عن طريق الأسلاك إلى مركز القيادة، الذي كان يقع على بعد 5 كيلومترات من مكان الإطلاق. كانت هناك ثلاثة عوائق من هذا القبيل في مسار انتشار موجة الانفجار.

    لم تكن أهداف إجراء هذه الاختبارات عسكرية بقدر ما كانت علمية: لقد أرادوا معرفة ما هي نواتج الاضمحلال الإشعاعي التي ستنفجر على السطح. كما كان لا بد من اختبار الأدوات الزلزالية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك قائمة كاملة من الطلبات من الجيولوجيين ومنتجي النفط وعمال الغاز: كيف يمكن، بمساعدة انفجار تحت الأرض، مسح الحقول وزيادة تدفق النفط وترتيب الكهوف لتخزين الغاز والبناء السدود. كانت المهمة هي إنشاء أكثر شحنة "نظيفة" من النظائر لتقليل التهديد على البيئة أثناء تنفيذ مشاريع اقتصادية وطنية واسعة النطاق. في الواقع، يمكن أن يحل انفجار واحد يتم إجراؤه بكفاءة محل عمل مئات الحفارات والجرافات.

    أظهرت التجربة أن المواد المشعة لا تنفجر عند تركيب ثلاثة سدادات، بالإضافة إلى موجة الانفجار والتوهج المميز. بعد السدادة الثالثة والخروج من المكان، كانت المعدات المثبتة هناك سليمة، لم يتم العثور على آثار للإشعاع في هذه المنطقة أيضًا. الظاهرة الوحيدة الملحوظة كانت سحابة من الغبار والتربة التي تطايرت على بعد عدة أمتار.

    بالنسبة للسطح والطبيعة المحيطة، اتضح أن الانفجار كان نظيفًا. وهكذا، وكما أظهر هذا الاختبار، فإن تفجير جهاز نووي تحت الأرض لأغراض اقتصادية يمكن أن يوضع موضع التنفيذ. تم تطوير "برنامج 7" طويل المدى لاحقا. كان مخصصًا حصريًا لاحتياجات الاقتصاد الوطني. في إطار هذا البرنامج، تم تنفيذ 124 تفجيرًا نوويًا تحت الأرض في الاتحاد السوفيتي من عام 1965 إلى عام 1988 في مناطق مختلفة من البلاد. غالبًا ما تم ترتيبها في حقول النفط.

    في ثلاث حالات من أصل 124، تم تسجيل إطلاق صغير للإشعاع، والذي كان يُنظر إليه عمومًا على أنه حالة طوارئ، وتمت معاقبة الجناة. على وجه الخصوص، عند إجراء البحوث الجيولوجية في 19 سبتمبر/أيلول 1971، بالقرب من قرية غالكينو، منطقة كينيشيمسكي، بسبب خطأ في الحسابات، مباشرة بعد الانفجار، ظهر ينبوع من الغازات والمياه والطين مع آثار التلوث الإشعاعي على السطح. تم تجريف التربة حول البئر، حيث تم تفجير العبوة بالجرافات وإزالتها. ولكن تحسبًا لذلك، تم وضع لافتة تقول "منطقة خطرة 450 مترًا" هناك.

    احتوت العينة على عناصر متحللة بسرعة، تختفي آثارها بعد عدة أشهر كحد أقصى. وفقًا للتقارير الرسمية، تم تنظيف هذا المكان بسرعة كبيرة بمساعدة عمليات نفذت خصيصًا لضخ المياه الجوفية ونقل قناة نهر يتدفق في مكان قريب. ومع ذلك، لا يزال هناك حديث بين السكان المحليين حول نمو السرطان وولادة عجول ثلاثية الرؤوس وقصص أخرى عادة ما تصاحب مثل هذه الحالات. وكتبوا في الصحافة المحلية أنه في بعض الأماكن لا تزال هناك آثار للإشعاع.

    ومع ذلك، وفقًا لمسؤولي ميناتوم، فإنه لا يوجد خطر هناك.

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