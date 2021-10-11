روسيا تطور طائرات مسيرة للإنذار المبكر

الطائرة المسيرة قادرة على القيام بدوريات في المجال الجوي وأداء وظائف طائرة "أواكس" كاملة.

وقال كبير مصممي شركة "كرونشتادت"، نيكولاي دولجينكوف، لقناة "زفيزدا": "هذا ليس مجرد جهاز استطلاع، إنه اتجاه جديد بشكل أساسي لبلدنا في تطوير أنظمة غير مأهولة، إنها طائرة مراقبة وتوجيه بالرادار، نظيرة لـ "A- 50" وطائرات واعدة في هذا الاتجاه".

ووفقا له، فإن المجمع غير المأهول لديه القدرة على توفير تغطية الرادار في منطقة معينة واكتشاف أي أهداف جوية، بما في ذلك الأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض. تشمل مزايا الطائرة أنه سيكون من الصعب تتبع رادارات العدو للطائرة بسبب الحجم الصغير نسبيًا للطائرة المسيرة، وكذلك بسبب استخدام تقنيات التخفي.

يشار إلى أن العمل على إنشاء طائرة أواكس مسيرة تم تنفيذه في مكتب تصميم ياكوفليف تحت قيادة نيكولاي دولجينكوف في أوائل التسعينيات. وهي قادرة على البقاء في الجو على مدار الساعة طوال العام.