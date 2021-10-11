مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا بعد منع المقاتلات الفرنسية من العبور إلى أفريقيا

تخوض الجزائر وفرنسا حربا كلامية بسبب الخلاف حول تاريخ حقبة الاستعمار الفرنسي للبلاد المعروفة بـ "ملف الذاكرة"، حتى وصلت إلى مرحلة قررت فيها الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي المتجه إلى أفريقيا.

"هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد عام 1830؟".

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تصرفات باريس بـ "العدوانية" ، وذلك بعدما أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا كبيرا بتصريح قال فيه:

يحتل الجيش الجزائري المرتبة رقم 27 بين أقوى 140 جيشا في العالم ويصنف في المرتبة رقم 2 بين أقوى الجيوش الأفريقية، بينما يحتل الجيش الفرنسي المرتبة رقم 7 عالميا، وفقا لتقرير عن أقوى جيوش العالم، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

ما هي قدرات الجيش الجزائري؟

يتجاوز عدد سكان الجزائر 42 مليون نسمة ويصلح للخدمة العسكرية 17.5 مليون فرد ويصل سن التجنيد سنويا 683 ألف فرد.

يضم الجيش الجزائري 470 ألف جندي بينهم 150 ألف جندي قوات احتياطية.

تتكون القوات الجوية الجزائرية من 551 طائرة بينها 102 مقاتلة وطائرة اعتراضية و60 طائرة نقل عسكري و87 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة و3 طائرات للتزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 268 مروحية بينها 45 مروحية هجومية.

تضم القوات البرية للجيش الجزائري 2024 دبابة و7 آلاف مدرعة و324 مدفعا ذاتي الحركة و396 مدفعا ميدانيا و300 راجمة صواريخ.

© AP Photo / Anis Belghoul الجيش الجزائري

يتكون الأسطول البحري الجزائري من 201 وحدة بحرية تضم 8 فرقاطات و10 كورفيتات و8 غواصات و65 سفينة دورية وكاسحتي ألغام.

وتمتلك الجزائر 12 ميناء و149 مطارا وشبكة طرق يتجاوز طولها 111 ألف كم، إضافة إلى نحو 4 آلاف كم من خطوط السكك الحديدية.

تتجاوز ميزانية دفاع الجيش الجزائري 13.9 مليار دولار.

أما مساحة البلاد فتتجاوز 2.38 مليون كيلومتر مربع، ولديها سواحل طولها 998 كيلومترا إضافة إلى حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 6 آلاف و734 كيلومترا.

ما هي قدرات الجيش الفرنسي؟

يحتل الجيش الفرنسي المرتبة رقم 7 عالميا ويتجاوز عدد سكان فرنسا 67 مليون نسمة بينهم أكثر من 23 مليون يصلحون للخدمة العسكرية ويصل سن التجنيد سنويا 778 ألف فرد.

يصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 450 ألف جندي بينهم 35 ألف قوات احتياطية.

تضم القوات الجوية الفرنسية ألف و57 طائرة بينها 269 مقاتلة وطائرة اعتراضية و118 طائرة نقل عسكري و169 طائرة تدريب و46 طائرة مهام خاصة و23 طائرة للتزود بالوقود و432 مروحية بينها 69 مروحية هجومية.

© AFP 2021 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي

وتضم القوات البرية للجيش الفرنسي 406 دبابات و6 آلاف و420 مدرعة و109 مدفع ذاتي الحركة و12 مدفع ميداني و13 راجمة صواريخ.

ويضم الأسطول الفرنسي 180 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات و3 حاملات مروحيات و11 مدمرة و11 فرقاطة و10 غواصات و15 سفينة دورية و17 كاسحة ألغام بحرية.

وتمتلك فرنسا 17 ميناء و464 مطارا ولديها شبكة طرق طولها يتجاوز 951 ألف كم إضافة إلى خطوط سكك حديدية طولها يتجاوز 29 ألف كم.

تصل ميزانية دفاع الجيش الفرنسي إلى 47.7 مليار دولار.

تتجاوز مساحة فرنسا 643.8 ألف كم مربع ولديها سواحل طولها يتجاوز 4.8 ألف كم، بينما يتجاوز طول حدودها المشتركة مع دول أخرى 4 آلاف كم.

مقارنة بين الجيشين الروسي والفرنسي

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