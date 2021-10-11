الخارجية الروسية: تطوير أسلحة جديدة يهدف إلى الحفاظ على التوازن الاستراتيجي

وأوضح أن أي تأكيدات بشأن التراكم الكمي الكبير للإمكانات النووية لبلدنا غير مبررة ولا أساس لها، إنها تستند إما إلى تقييمات خاطئة أو معلومات مضللة صريحة".
وشدد فورونتسوف، على أن روسيا تلتزم بدقة بالتزاماتها في مجال الحد من التسلح.
أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار ونزع الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف، اليوم الاثنين، أن تطوير أنظمة أسلحة جديدة في روسيا أمر يحمل طابعا إجباريا ويهدف إلى الحفاظ على توازن استراتيجي يمكن أن تقوضه خطوات مزعزعة للاستقرار من قبل الولايات المتحدة.
وأوضح أن أي تأكيدات بشأن التراكم الكمي الكبير للإمكانات النووية لبلدنا غير مبررة ولا أساس لها، إنها تستند إما إلى تقييمات خاطئة أو معلومات مضللة صريحة".
وشدد فورونتسوف، على أن روسيا تلتزم بدقة بالتزاماتها في مجال الحد من التسلح.
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