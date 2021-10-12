ختام فعاليات تدريب روسي جزائري مشترك: تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب

وأفاد جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية أن ممثلي الجيشين الروسي والجزائري هنئا المشاركين في التدريب المشترك بمناسبة النجاح في تنفيذ مهامهم، وسلماهم هدايا تذكارية وذلك في حفل اختتام التدريب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عناصر القوات المسلحة الروسية والجزائرية تبادلوا الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، وقاموا في مرحلة التدريب الختامية بدحر المجموعة الإرهابية بعد أن حاصروها في بلدة احتلها الإرهابيون في وقت سابق، مستعينين بعدد من الطائرات الحربية وناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية "بي إم بي-3" ومدافع الهاوتزر الذاتية الحركة.

وهدف التدريب الذي أتى في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة إلى توطيد وتطوير التعاون العسكري بين الدولتين.

وجرى التدريب في ميدان تارسكويه للتدريب القتالي بمشاركة حوالي 200 عنصر من القوات المسلحة الروسية والجزائرية وحوالي 40 آلية عسكرية.