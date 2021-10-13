حادثة تغضب اليابانيين... مقاتلة عسكرية تتهالك في الأجواء خلال مطاردتها لأخرى روسية

وذكر موقع "eurasiantimes" أن المقاتلة اليابانية من طراز "Mitsubishi F-2" أقلعت من مطار عسكري بعد معلومات عن مقاتلة روسية خرقت الأجواء اليابانية.
Mitsubishi F-2 “Viper Zero”: Japan’s Fighter Derived From The F-16: https://t.co/xkglRKu34H pic.twitter.com/RVWSvYZ1wj— The Aviationist (@TheAviationist) April 29, 2020
وبحسب الموقع، حدث ما لم يكن بالحسبان حيث تعرضت المقاتلة اليابانية لحادثة تقنية وبدأت تتدريجيا تفقد التوازن ما دفع بطيارها العودة فورا قبل حدوث الأسوء.
وأشارت وسائل إعلام يابانية، أن الحادثة خطرة خصوصا أنها حصلت دون أي التحام مباشر مع المقاتلة الروسية، حيث كشفت التقرير العسكري أن الحادثة بدأت بسبب خلل حصل في قمرة القيادة وسقوط الزجاج ما أدى إلى تخلخل في التوازن ما دفع الطيار إلى العودة إلى القاعدة العسكرية الجوية في اليابان قبل أن يفقد السيطرة على المقاتلة نهائيا.
ورفضت وزارة الدفاع اليابانية التعليق على الحادث، عكس الشارع الياباني الذي انتقد عمل الوحدات الجوية اليابانية وجودة المقاتلات العسكرية.
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