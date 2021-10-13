حادثة تغضب اليابانيين... مقاتلة عسكرية تتهالك في الأجواء خلال مطاردتها لأخرى روسية

كشفت وسائل إعلام آسيوية، اليوم الأربعاء، عن حادثة خطيرة تعرضت لها مقاتلة يابانية خلال عملية اعتراض لمقاتلة روسية في الأجواء، وكادت خلالها أن تتحطم لولا براعة الطيار في إعادتها إلى القاعدة الجوية بسلام.

وذكر موقع "eurasiantimes" أن المقاتلة اليابانية من طراز "Mitsubishi F-2" أقلعت من مطار عسكري بعد معلومات عن مقاتلة روسية خرقت الأجواء اليابانية.

وبحسب الموقع، حدث ما لم يكن بالحسبان حيث تعرضت المقاتلة اليابانية لحادثة تقنية وبدأت تتدريجيا تفقد التوازن ما دفع بطيارها العودة فورا قبل حدوث الأسوء.

وأشارت وسائل إعلام يابانية، أن الحادثة خطرة خصوصا أنها حصلت دون أي التحام مباشر مع المقاتلة الروسية، حيث كشفت التقرير العسكري أن الحادثة بدأت بسبب خلل حصل في قمرة القيادة وسقوط الزجاج ما أدى إلى تخلخل في التوازن ما دفع الطيار إلى العودة إلى القاعدة العسكرية الجوية في اليابان قبل أن يفقد السيطرة على المقاتلة نهائيا.

ورفضت وزارة الدفاع اليابانية التعليق على الحادث، عكس الشارع الياباني الذي انتقد عمل الوحدات الجوية اليابانية وجودة المقاتلات العسكرية.