أين تضع روسيا أحدث وسائط الدفاع الجوي؟

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مصدرا قريب الصلة من وزارة الدفاع الروسية هو الذي كشف عن وصول أولى دفعات منظومات صواريخ "إس – 500" المضادة للأهداف الجوية إلى إحدى وحدات القوات الجوية الفضائية في ريف موسكو.

وكان الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي قد قال لـ"روسيسكايا غازيتا" إن التوقعات تشير إلى أن منظومات "إس – 500" ستُستخدم أولاً لتأمين سماء موسكو إلى جانب الوسائط التابعة لنظام "أ – 135 آمور" الدفاعي المضاد للصواريخ وهو ما سيعزز الدرع المضاد للصواريخ فوق العاصمة.

وتمت هندسة منظومة "إس – 500" تصميميا في عام 2011. وانتهت روسيا من اختبار منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورا حاليا في أغسطس/آب 2021.

وتستطيع منظومة "إس – 500" أن تكتشف وتضرب 10 أهداف بالستية فائقة السرعة في آن واحد. وبإمكانها أيضا ضرب الرؤوس الحربية للصواريخ فرط الصوتية واعتراض ما يطير في الفضاء القريب. ويبلغ مدى صواريخها الاعتراضية نحو 600 كيلومتر.