اختراع روسي... المدافع الرشاشة تكتسب دقة بندقية القنص

ويكتسب المدفع الرشاش بفضل الجهاز المبتكر دقة بندقية القنص وفقا لما قاله مدير مصنع الأجهزة البصرية بمدينة كراسنوغورسك في ريف العاصمة الروسية موسكو للصحفيين.

وأوضح ألكسندر نوفيكوف، مدير عام المصنع، أن جهاز التنشين الجديد يجعل المدفع الرشاش "كورد" يطلق النار بدقة بندقية القنص.

وأشار إلى أن جهاز التنشين المبتكر يسرع بإجراء التغييرات اللازمة بعد أن يتلقى المعلومات عن الهدف الجديد، توطئة لرميه برصاصاته بدقة. فمثلا، إذا تم تعيين هدف يبعد عن مطلق النار بـ1200 متر فيسرع جهاز التنشين بتصويب المدفع الرشاش نحو هذه المسافة.

ويعتزم صانع جهاز التنشين الجديد عرضه في معرض دولي للأسلحة ومستلزمات الصيد تنطلق فعالياته في موسكو في 14 أكتوبر/تشرين الأول.