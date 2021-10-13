روسيا تنقل "بانتسير-إس" إلى صربيا للمشاركة في "سلافيك شيلد - 2021"

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بنقل بطارية أنظمة الصواريخ والمدفع المضادة للطائرات من طراز "بانتسير-إس" الروسية إلى صربيا للمشاركة في التدريبات الروسية الصربية 2021.

وقالت الوزارة للصحفيين: "تم تسليم وحدة الدفاع الجوي الروسية، المجهزة بمنظومة صواريخ ومدفع "بانتسير-إس" المضادة للطائرات، بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى صربيا للمشاركة في تمرين الدفاع الجوي الروسي الصربي المشترك "سلافيك شيلد - 2021"".

وأوضحت أن بطارية "بانتسيري" ستنتشر على أراضي قاعدة "باتينيتسا" الجوية الصربية، وستدخل مجموعة الدفاع الجوي الروسية الصربية المختلطة، والتي ستعمل على الدفاع الجوي للمنطقة المحمية.

على وجه الخصوص، كجزء من المناورات، ستقوم المدافع المضادة للطائرات الروسية والصربية بأداء مهام الكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها وتصنيفها وتدميرها لعدو تم محاكاته.

وتهدف المناورات إلى العمل على التفاعل والاستخدام القتالي المشترك لوحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية وقوات الدفاع الجوي لجمهورية صربيا.