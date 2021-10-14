صحيفة: نظام "إس-500" سيجعل روسيا لا تقهر

يعتقد الصحفيون الصينيون في صحيفة "Zhongguo Junwang" أن نظام الصواريخ "إس-500 بروموتيي" للدفاع الجوي سيسمح لروسيا بأن تصبح قوة لا تقهر، لأنه سيوسع بشكل كبير قدرات جيش البلاد.

يتميز السلاح بخصائص أكثر تقدمًا، وهي زيادة مدى وفعالية اعتراض الأهداف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج إس-500 مع أنظمة الدفاع الجوي الأخرى. وفقا للمحللين، "بروموتيي" هو درع لا يمكن اختراقه.

يعتقد الخبراء أن نظام الدفاع الجوي هذا سيعمل بشكل فعال على مواجهة القاذفات الاستراتيجية وطائرات الاستطلاع والصواريخ الباليستية والصواريخ الأسرع من الصوت، فضلاً عن الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض.

وأضاف الخبراء أن "مدى أسلحة نظام الصواريخ إس -500 كبير جدا ويمكن أن تمتد عاليا جدا حيث أنها مجهزة بنوع جديد من الصواريخ الاعتراضية".

قررت روسيا إنشاء "إس-500 بروموتيي" بسبب التهديد من الولايات المتحدة. لخص المحللون أن البنتاغون يمكن أن يستخدم نظام باتريوت للدفاع الجوي ونظام ثاد المضاد للصواريخ للضغط على روسيا، لذلك تحتاج موسكو إلى وسيلة لمواجهة هذا التهديد.