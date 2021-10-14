"رد صاروخي" على ادعاءات ملكية اليابان لجزر روسية

في إطار التدريب الذي نفذته وحدات بحرية روسية في بحر اليابان في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت بارجتان تابعتان للأسطول الروسي في المحيط الهادئ 10 صواريخ.

ورأت صحيفة بريطانية أن الأسطول الروسي وجه "رسالة تحية " إلى رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا. ووفق "ديلي ميل" فإن البوارج الحربية الروسية عرضت قوتها أمام اليابان ليكون ذلك بمثابة رسالة التحية لرئيس الوزراء الياباني الجديد الذي أعلن سيادة اليابان على جزر مملوكة لروسيا.

وأتى إعلان كيشيدا عن سيادة اليابان على جنوب مجموعة جزر الكوريل في 12 أكتوبر. وأسرعت موسكو بالرد على ادعاءات رئيس الوزراء الياباني الجديد، حيث لفت الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن جزر الكوريل جزء من الأراضي الروسية.

أما بالنسبة للتدريب العسكري فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إنه أتى في إطار خطة التدريبات المقررة ولم يأت كرد على رئيس الوزراء الياباني.