روسيا... استعدادات لإطلاق طائرة بمحرك السيارة الفخمة "آوروس"

أعلن معهد روسيا لهندسة محركات الطائرات نجاح طائرة "ياك – 18تي" المزودة بمحرك "أ بي دي – 500" في اجتياز اختبار بالمطار، توطئة للقيام برحلة جوية.

وقال مصدر إعلامي في المعهد لوكالة "سبوتنيك" إن الاختبار هدف إلى التثبت من مدى جاهزية محرك الطائرة لإنجاز الطلعات الجوية، وأشار إلى أن الاختبار أكد قدرة المحرك على توفير كل ما يلزم لتحليق الطائرة.

ومحرك "أ بي دي – 500" مشتقّ من محرك سيارة "آوروس" وهي سيارة فخمة تم تصميمها للرئاسة الروسية وطرحت للبيع إلى من يشاء اقتناءها أيضا.

ويخضع محرك "أ بي دي – 500" للاختبارات الآن. ومن أجل اختبار قدراته تم تزويد طائرة "ياك – 18تي"، وهي طائرة خفيفة تُستخدم لتدريب الطيارين أو لنقل المسافرين، بنموذجها التجريبي.

وبالتوازي مع اختبار محرك "أ بي دي – 500" يعمل المعهد على تطويره إلى محرك جديد من الممكن استخدامه في طائرات الطيران الرياضي البهلواني.