روسيا تطور نظارات خاصة للجنود

طوّر مصنع "نوفوسيبيرسك للأجهزة" نظارات الواقع المعزز التي تم دمجها في معدات المشاة "راتنيك".

وبحسب ما صرح مصدر في المجمع الصناعي العسكري لـ"سبوتنيك"، فإن هذه النظارات تقدم معلومات إضافية لمرتديها.

وأضاف المصدر قائلا: "تتيح لك النظارات عرض معلومات إضافية من الأمر على الزجاج، وعرض مشهد إلكتروني، وبث فيديو من مصادر خارجية، على سبيل المثال، صورة للتضاريس من طائرات بدون طيار. بالإضافة لذلك يمكن تجهيزها بنظام الرؤية الليلية وجهاز تصوير حراري".

وتابع مضيفا: "علاوة على ذلك، فإن درجة حمايتهم مماثلة للنظارات الواقية ذات العينين المضمنة في معدات "راتنيك".

تبلغ التكلفة التقديرية لمجموعة تطوير جديدة واحدة أكثر من 500 ألف روبل، أي أكثر من 6 آلاف دولار.

هذا وطورت روسيا مجموعة المعدات القتالية "راتنيك" لزيادة أمن الجنود وتنقلهم وقدرتهم على المناورة والكفاءة في أنواع مختلفة من العمليات القتالية. درجة حرارة التطبيق - من 40 درجة تحت الصفر إلى 50 درجة.