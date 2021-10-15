سفينة روسية مسلحة بصواريخ "كاليبر" تدخل البوسفور

ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود للصحفيين، اليوم الجمعة، أن السفينة الروسية "إنغوشيتيا" المسلحة بصواريخ كروز "كاليبر" دخلت مضيق البوسفور عائدة من البحر الأبيض المتوسط.

وقالت: "إن سفينة الصواريخ الصغيرة إنغوشيتيا التابعة لأسطول البحر الأسود عائدة من البحر الأبيض المتوسط ​​بعد إتمام مهامها كجزء من التشكيل الدائم للبحرية الروسية في منطقة البحر البعيدة. وفي الوقت الحالي، مرت السفينة ببحر مرمرة وهي وأكدت "عبور البوسفور".

وأوضحت أنه في منطقة البحر البعيدة، كانت السفينة تقوم بمهام خاصة منذ يوليو/تموز 2021، وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول، تم استبدالها بسفينة فيشني فولوتشوك من نفس الطراز.

وبحسب الخدمة الصحفية، ستشارك إنغوشيتيا بعد دخول البحر الأسود في الفحص النهائي لقوات أسطول البحر الأسود خلال فترة التدريب الصيفي.