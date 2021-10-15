إبراز ميزة تفوقية للمقاتلة الروسية الأكثر تقدما

وتحدث الخبير يوري كنوتوف لوكالة "سبوتنيك" بعد أن أبلغها مصدر في قطاع صناعة الطائرات العسكرية أن القوات المسلحة الروسية ستستلم عددا من النماذج العملية من مقاتلة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات، قبل نهاية هذا العام.

وإجمالاً ستحصل القوات الروسية على أكثر من 70 طائرة من طراز "سو-57" قبل عام 2027. وبدأت طائرات "سو-57" تصل إلى القوات الروسية منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأشار الخبير إلى أن مقاتلة "سو-57" تتفوق على نظيراتها الأجنبية، وعلى الأخص "إف-22" و"إف-35" اللتين تفتخر بهما الولايات المتحدة الأمريكية، في نواح كثيرة.

فمثلًا، تعد مقاتلة "سو-57" الطائرة الوحيدة من الجيل الخامس التي لها قوة الدفع الموجهة توجيها كاملا. فبينما لا تدور فوهة محرك "إف-22" إلا عموديًا تدور فوهة الدفع لـ"سو-57" عموديًا وأفقيًا على نحو سواء.