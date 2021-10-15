بريطانيا تزود أوكرانيا بكاسحات ألغام وصواريخ

قال السفير الأوكراني في لندن، فاديم بريستايكو، في مقابلة مع تلفزيون "دوم"، إن بريطانيا ستزود كييف بكاسحتي ألغام وأسلحة صاروخية في إطار تحديث البحرية الأوكرانية.

وفقًا للدبلوماسي، ستتلقى أوكرانيا سفنًا جاهزة لن تحتاج إلى البناء. وأكد بريستايكو أن كاسحات الألغام "ستصبح على الفور جزءا" من البحرية الأوكرانية.

وقال: "هذه سفن حديثة تستخدمها البحرية البريطانية. إنها تمتلك أحدث الأسلحة"، مشيرا إلى أن كاسحات الألغام "تلبي جميع معايير الناتو".

وقال بريستايكو إن أوكرانيا ستتلقى أيضا "أسلحة صاروخية" ستساعد كييف على تعزيز قوتها البحرية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تخطط البلدان لبناء سفن مشتركة لتلبية احتياجات البحرية الأوكرانية.