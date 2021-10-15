المقاتلة الأمريكية "إف-22" تتحطم بسبب سوء غسلها

كان سبب تحطم المقاتلة الأمريكية من طراز "F-22" هو الأخطاء التي ارتكبت أثناء غسل الطائرة، فقد أثرت على تشغيل المستشعرات.

تمكن موقع Air Force Times من التعرف على نتائج تحقيق مغلق أجرته القوات الجوية الأمريكية، متجاوزة الإجراءات العادية.

تحطمت المقاتلة في 15 مارس/أذار 2020، فور إقلاعها من قاعدة إيجلين الجوية في فلوريدا. قذف الطيار نفسه ولم يصب واحترقت الطائرة بالكامل. أثناء عملية الإنقاذ، كادت أن تحدث كارثة أخرى - كانت طائرات F-35 وF-22 تبحث عن الطيار وكادت تصطدم في الجو.

لم يتم إجراء التحقيق المعتاد في مثل هذه الحالات. بعد عام ونصف من الحادث، ذكرت قيادة القوات الجوية الأمريكية - بناءً على طلب الموقع- أن أسباب الحادث تم تحديدها بطريقة مختلفة "لأسباب تتعلق بالسلامة التشغيلية". تنتمي الطائرة المحطمة إلى سرب المقاتلات 43 - الوحدة الوحيدة في سلاح الجو حيث يتم تدريب طيارين من طراز F-22.

في 8.28 بالتوقيت المحلي، تم السماح للطيار بالإقلاع. كان من المقرر أن يشارك في معركة جوية تدريبية تضم أربع طائرات إف -16 وست طائرات إف -35 وثلاث طائرات رابتورز. أثناء الإقلاع، ظهرت إشارة تحذير على لوحة العدادات، لكن الطائرة تصرفت بشكل طبيعي واستمر الطيار في الإقلاع. على ارتفاع حوالي 18 مترًا، بدأت الطائرة F-22 في الميلان إلى اليسار.

قال الطيار للمحققين: "اعتقدت أنه ربما تم إيقاف تشغيل حارق المحرك الأيسر. خفضت دواسة الوقود واستقرت الطائرة. كلا محركي القائد كانا يعملان بشكل طبيعي. بعد ثانيتين، ظهر تحذير جديد في قمرة القيادة - حول نقص البيانات من مستشعرات الهواء - وبعد ذلك مالت الطائرة بحدة إلى اليسار. في وقت لاحق انقلبت الطائرة عمليا".

تمكن الطيار مرة أخرى من إعادة الطائرة إلى وضعها الطبيعي، واستدار وحلق إلى الأرض. سرعان ما ظهر تحذير آخر حول الحمل الزائد. حاولت الطائرة أن تنقلب رأسًا على عقب، كما لو كانت تقوم بمناورة "البرميل"، وكان على الطيار بذل جهود كبيرة لإبقائها في الوضع الطبيعي. لاحظ الطيار أن قراءات الارتفاع والسرعة على الشاشة تختلف اختلافًا كبيرًا عن تقارير الواقعية وقرر قذف نفسه. دخلت المقاتلة غير الموجه في دوامة وسقطت في الغابة. ونجا الطيار وأصيب بكدمات وخدوش، وعثرت عليه مجموعة بحث أرضية.

عندما كان الطيار جالسًا في السيارة، كادت تصطدم مقاتلات F-22 وF-35 المرسلة للبحث.

وتبين بعد ذلك أن سبب تحطم الطائرة، وفقًا لاستنتاجات اللجنة التي تم تشكيلها في السرب، كانت أخطاء ارتكبت أثناء غسل الطائرة - فقد "أثرت على تشغيل أجهزة الاستشعار الخارجية".

تجاوز الضرر الناجم عن سوء الغسيل 202 مليون دولار. بالإضافة إلى تكلفة المقاتلة نفسها (201.6 مليون دولار)، شمل ذلك سعر صاروخي تدريب من طراز CATM-9 (32 ألف دولار لكل منهما) والأضرار التي لحقت بالبيئة - قُدرت بـ 850 ألف دولار.