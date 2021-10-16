الولايات المتحدة تختبر صاروخا عالي الدقة

وقالت في تعليق إن "الرحلة كانت الأطول".

وجاء في البيان الصحفي أن "هذا هو خامس اختبار ناجح على التوالي لإطلاق الصاروخ".

في أواخر سبتمبر/أيلول، اختبرت الولايات المتحدة بنجاح صاروخًا يزيد سرعته عن خمسة أضعاف سرعة الصوت.