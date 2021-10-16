روسيا تطور مسدسا إلكترونيا لمكافحة الطائرات المسيرة ودولة عربية تشتريه

تم تقديم المسدس الإلكتروني "LPD-801" الذي طورته شركة "لاباروتوريا بي بي شي"، لأول مرة، في المعرض الدولي للأسلحة ومنتجات الصيد "ORELEXPO-2021".

طور المتخصصون في الشركة جهازًا فريدًا للتشويش على قنوات التحكم في الطائرات المسيرة، وهو المسدس الإلكتروني LPD-801. تماثل كتلته بندقية كلاشنيكوف ويبلغ وزنها 3.5 كيلوغراما. توجد بطارية قابلة للاستبدال في المخزن، ويتم تصنيع هوائي الجهاز على شكل سبطانة.

تسمح خصائص مسدس الحرب الإلكترونية بتشويش التحكم في الطائرات المسيرة وقنوات الملاحة على مسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر. تشير الشركة إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد اشترت مجموعة من LPD-801، وفقا لموقع "بوليت روس".