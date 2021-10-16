ما هي قدرات القوات الجوية المصرية بعد 89 عاما من تأسيسها؟

تحتفل القوات الجوية المصرية بمرور 89 عاما على تأسيسها، ويتزامن ذلك مع ذكرى حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول، التي شهدت واحدة من أطول المعارك الجوية في التاريخ شاركت فيها نحو 150 طائرة من الجيشين المصري والإسرائيلي.

ووقعت معركة المنصورة بين الطائرات المصرية والإسرائيلية في الـ 14 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا اليوم عيدا للقوات الجوية.

وتمتلك القوات الجوية المصرية مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية بما يضمن لها التفوق كما ونوعا من أجل تأمين جميع المحاور الاستراتيجية للبلاد، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك".

ما هو تصنيف القوات الجوية المصرية؟

يصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 13 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وتعد القوات الجوية إحدى فروع القوات المسلحة المصرية.

وتصنف القوات الجوية المصرية في المرتبة رقم 10 بين أقوى القوات الجوية في العالم، بحسب تقرير عن الجيش المصري لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

ما هو عدد طائرات القوات الجوية المصرية؟

تمتلك القوات الجوية المصرية نحو 1100 طائرة حربية، تضم 250 مقاتلة وطائرة اعتراضية و88 طائرة هجومية و59 طائرة نقل عسكري، وفقا لآخر إحصاءات منشورة على موقع "غلوبال فاير بور".

وتشمل أيضا 341 طائرة تدريب و11 طائرة مهام خاصة و304 مروحية بينها 91 مروحية هجومية.

وتمثل المقاتلات نسبة 21.9 في المئة من حجم القوات الجوية المصرية والطائرات الهجومية 7.7 في المئة وطائرات التدريب 29.8 في المئة، بينما تمثل المروحيات 26.6 في المئة من إجمالي طائرات الجيش المصري.

ما هي معركة المنصورة؟

وقعت معركة المنصورة يوم 14 أكتوبر 1973، واستمرت أكثر من 53 دقيقة وشاركت فيها نحو 150 طائرة من الجانبين المصري والإسرائيلي في معركة جوية هي الأطول في تاريخ الحروب الحديثة.

إنفوجرافيك 10 معلومات عن القوات الجوية المصرية

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